日日石屎冧不停 香港已然變危城

近排上東網或打開《東方日報》，唔係講南亞賊、假難民嘅「治安毒瘤」，就係冧石屎冧到無厘頭、屙奶油，即使經常見到「幸無造成傷亡」，之不過日日睇到呢啲「常聞」，市民都會覺得仿似屎忽窿生瘡，冇眼睇！

幾日前功夫茶先懷着沉重心情叫大家「此生多珍重」，皆因呢個城市畀唔到安全感市民，不久前旺角新興大廈石屎冧完再冧，最近嗰次石屎高處剝落如投彈，直頭砸穿一輛九巴車頂，講真，當時座位如果有乘客，恐已凶多吉少！

呢嗱！蜑家婆打仔，睇你走得去邊度！依家石屎冧到如炸彈圍城，今趟睇你又「炸」邊度？哦，原來係新蒲崗爵祿街60號大廈騎樓底部，尋日朝早7點25分，一塊約1米乘0.5米嘅石屎塊鬆脫墮下，幸好又係「冇擊中途人」，想唔話香港果然係「福地」都唔得！

之不過，都要勞煩執法部門接報到場視察，並封鎖現場範圍，同埋召消防到場協助檢查大廈騎樓，移除其他有可能鬆脫嘅石屎塊。受事件影響，大廈對開一條行車線一度封鎖。咁講啦，呢度有好多工廈，平時早上7點多鐘已有唔少人返工，尋日係周日，少人行或許係冇發生傷人事件嘅主因！功夫茶奉勸大家，盡量避免經過啲舊樓嘅騎樓底以及簷篷，尤其雨天日子，時常警惕，經常要「舉頭望高空」，咪掛住睇手機！

呢呢呢！九龍有，香港都唔執輸！咁啱得咁蹺，又係尋日朝早發生，北角英皇道健威坊3樓停車場，天花有約一呎半乘一呎半石屎墜下，一輛停泊喺上址嘅私家車車頂被擊至凹陷損毀，石屎碎散落一地，天花露出鋼筋。感謝神，幸好車上冇人，否則嚇親就唔好啦！又或者個車位冇車，如有其他人士行過，被打個正着都係大鑊！香港真係福地，冧到十面埋伏都少有傷到人，唔通靠大仙照住？大佛護守？觀音菩薩慈悲？

阿哥！舊樓大廈外牆及內籠冧石屎及剝落成常態，發展局局長都表示，屋宇署目前已經鎖定1,100幢大廈，作緊急檢測維修，當中400幢正進行檢測，另有600幢正進行維修工作，佢話大約需時一年半完成檢測維修。其實，好多嘢就係「平時不燒香，急來抱佛腳」種下嘅惡果！官僚就話政府對不遵從驗樓令嘅大廈業主過於「寬仁」，給予過長嘅寬限期，檢控個案亦較少，並且未有判監嘅情況。講到尾，所謂「過於寬仁」就係反映官僚得過且過，又不明「矩不正，不可以為方；規不正，不可以為圓」嘅道理，懶得就懶，唔踢唔郁嘅陋習一直存在！好嘞，依家水浸眼眉，先嚇鬼話要「執正來做」，如寬限期至年底業主未有跟從會作出相應檢控云云，大家又即管睇吓屆時是否有效或有另一套說法！不要忘記，「官」字兩個口，以過骨為結果，以卸膊為目標！