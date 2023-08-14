龍七公：俄方瘋狂施壓 招數不斷加辣

俄烏戰爭陷入膠着，俄軍繼續加強防守，等待烏軍下一輪反攻。倘若戰局按目前趨勢繼續發展，毫無疑問，戰爭難以在短期內結束，雙方均已有長期戰的心理準備。不過，比起烏克蘭總統澤連斯基，俄羅斯總統普京似乎更不想戰爭無了期持續下去。畢竟澤氏只要動動口舌，歐美軍援便會源源不絕地運抵；相反，俄羅斯受到多國制裁，經濟陷入低谷，長期戰恐會拖垮國內經濟民生，若非敗戰的後果太大，恐怕俄軍早已撤退。既然許勝不許敗，普京也只能咬緊牙關打下去，為應付戰爭長期化，俄方近期可謂招數盡出。

為了應付長期戰，俄軍從今年初開始維持防禦姿態，避免主動進攻帶來巨大消耗。但俄軍也不是一味死守，在敵強我弱的狀況下，也會主動後退，並從其他戰線發起進攻，以圍魏救趙方式迫使烏軍分散兵力；待重新集結後，俄軍又會收復失去的據點。這種來回拉扯的方式還有另一好處，就是以最小的代價來一點點消耗烏軍的兵力。誠然，在歐美軍援下，烏克蘭在武器方面確實不成問題；但士兵人數持續減少，並不是軍援可以解決。普京應該早已看穿這一點，才會不斷遷走佔領區居民，目的正是防止烏軍重奪失地後，可順帶補充兵源。

另一方面，瓦格納僱傭兵集團在白羅斯重新集結，並與白羅斯正規軍展開聯合演練，對烏軍的影響也不小。雖說瓦格納兵變對俄軍士氣造成沉重打擊，卻因刃不染血，未對俄軍造成實質影響。在瓦格納撤往白羅斯後，無形中與俄羅斯正規軍對烏軍形成夾擊之勢；白羅斯確實不太可能出兵進攻烏克蘭，但瓦格納是獨立兵團，不受白羅斯掌控，取道白羅斯突襲烏克蘭甚至直取烏國首都基輔，也不是不可能。

況且，瓦格納進駐白羅斯後，對烏國後方的波蘭也構成壓力。基於新仇舊恨，俄烏戰爭爆發後，波蘭一直不遺餘力支援烏國，別國敢提供的，波蘭會提供；別國不敢提供的，波蘭也會提供；甚至有傳言指有波蘭軍人以僱傭兵身份或假扮烏軍參戰。如今，白羅斯與瓦格納以演練為名，在波白邊境屯集重兵，波蘭不得不調集軍隊前往邊境應對，如此一來，能向烏軍提供的援助勢必減少。雖然不知道瓦格納撤往白羅斯是否普京有意為之，但不能不說確是一着好棋。

迫使歐美改變立場 之不過戰場上擁有再大優勢也是虛的，只有迫使歐美改變立場，烏克蘭被迫坐上談判桌，普京才有望以勝利來結束戰爭。正因如此，俄羅斯才不斷升級核威脅，試圖迫使歐美收手。俄外交部日前忽然發表聲明，指1994年與英美達成的戰略核導彈互不瞄準協議，對涉事方不構成任何法律義務，重申俄方將採取必要措施來保障領土完整。雖說莫斯科未有明確表明退出協議，惟無緣無故有此表態，無異於威脅要把核導彈重新瞄準美英。縱然爆發核戰的可能性極低，但哪有國家喜歡長期被核彈瞄準？