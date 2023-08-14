冰鑑春秋：台灣和烏克蘭搶美援？

因爆料第聶伯羅公寓44死慘案實際上是俄羅斯導彈被烏克蘭防空系統攔阻所導致，而被迫辭去烏克蘭總統辦公室顧問一職的阿列斯托維奇，又在直播節目中抱怨美國把本應供應給烏國的資源，提撥了一部分給台灣，令他對拜登政府相當不滿。他說台灣比烏克蘭富裕得多，而且沒有立即的軍事衝突危險，美國卻不顧烏國的艱難處境，還要把原先給烏國的援助資金分割給台灣，這讓他懷疑拜登協助烏克蘭抵抗俄羅斯侵略的決心。阿列斯托維奇的說法雖然荒誕，卻可能反映了美國目前的真實心態。

台灣當然不需要美國的資金援助，事實是蔡英文政府這幾年向美國購買了超過200億美元武器，但美國遲遲未能交貨，告知的理由卻正是為了全力生產烏克蘭所需的武器，故無法供應給台灣。看出來了嗎？美國又在玩標準的兩面手法，用烏克蘭來敷衍台灣，然後再用台灣來搪塞烏克蘭；目的就是觀察整個局勢的演變，等到對美國最有利的時刻，才決定要將武器作更有效的運用。

據美媒報道，烏克蘭的反攻遭遇重大困難，從6月開始到現在兩個多月，卻連俄羅斯的第一道防線都尚未突破，西方提供的大量武器不是被俄國擊毀，就是被俘獲，戰場上甚至出現俄軍拿西方武器攻擊烏軍的鏡頭。面對如此戰況，以美國為首的北約國家，開始嚴重懷疑再將武器資源投注在俄烏戰場上是否有益？該美媒說，不少國家已開始打退堂鼓，認為不該讓戰爭拖延下去。而阿列斯托維奇也指出，美國想要逼迫烏克蘭在年底前和俄羅斯談判停戰。所以，援助台灣不過是美國的藉口，接下來澤連斯基恐怕要開始擔憂，美國甚麼時候會為了自己的利益，將他當作獻祭的供品。