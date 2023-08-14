自成一家：菲律賓甘願當棋子

中國和菲律賓近來因為仁愛礁主權爭議再度掀起外交風波，箇中原因眾說紛紜。但從常理推測，菲律賓作為亞洲區內二流小國，敢向中國叫板，最大的原因就是有美國在背後撐腰，給它增加了底氣。

事實上，美國挑動菲律賓重新炒熱南海問題早有迹可循。杜特爾特執政期間，與美國的關係急遽降溫，成為1986年以後首位沒有在任期內訪美的菲總統。小馬可斯早年曾因蔑視美國聯邦法庭判決而長期被禁止入境美國，但他勝選後，拜登政府第一時間釋放善意，表明小馬可斯擁有外交豁免權，可隨時訪問美國，意圖拉攏菲律賓圍堵中國。

拜登向小馬可斯伸出友誼之手後，美菲盟友關係再度深化，過去一年的軍事合作持續升溫。今年2月，菲律賓同意向美軍再開放4個軍事基地的使用權限。4月中旬，美菲兩國又進行有史以來規模最大的聯合軍事演習，共有17,000多名軍事人員參加。近來仁愛礁問題再度升溫，幾乎是與美菲推進一系列軍事合作同步進行，正好說明事出有因。

對美國來說，利用菲律賓炒作南海問題，除了菲國是南海問題主角之一，也是看中菲律賓距離台灣較近，可以一下子把南海、台海兩個潛在衝突點連在一起，為日後對付中國鋪路。而從菲律賓的角度看，中國國力持續增長，再不出手，日後就未必有能力改變仁愛礁現狀，於是主動配合美國。

但是近年美國國力持續下滑，在海外維持強大的軍力愈來愈有心無力，未必能夠拿出實際行動支持菲律賓，只能改用「離岸平衡」戰略來維持亞洲地區的均勢。菲律賓甘心做美國馬前卒，一再挑釁北京，隨時成為第二個烏克蘭。這對中國固然不好，但最傷的還是菲律賓自己。