橫眉冷看：沒有選擇才會選它

過去3年，香港人日盼夜盼，希望新冠疫情早日完結，關口可以重開，遊客可以重來。現在終於如願以償，旅遊業略有起色，不少內地遊客亦肯重臨香江，但香港予人印象最深刻、討論最熱烈的話題，未必再是美食和夜景，反倒是在談論香港的餐廳取價高昂、服務員態度惡劣，甚至說，滿街都是「黑的」。

有內地網紅想在晚上僱車，由中環蘭桂坊到銅鑼灣，正常的士收費約60元，但網紅沿街叫車，不斷被拒載，偶有願意停下來的，大多是「獅子大開口」，要價高達200元。有電視台到實地試驗，拍攝一個女子僱車，想由蘭桂坊到天水圍，正常車資是約300元，但的士司機開價竟是900元，更多的司機是連價錢也不願意開，逕直拒載。那女子無奈，索性打消歸家的念頭，通宵在蘭桂坊買醉。

日前本欄談到，香港市區的士牌價由高峰期700多萬元，直跌至如今370萬元，跌幅之大，只有1997年金融風暴後，香港樓市大崩盤的慘況才可堪比擬。的士牌價步入熊市，原因蓋有多端，銀行存款利率趨升，定存的利息回報率，可能比買入的士牌收租更好，這是成因之一。但是香港的士業界，部分從業員不知自愛，讓市民和遊客反感，也是使的士牌投資價值下降的關鍵因素。

有些舊學生或許是怕筆者寂寞，故不時來訪，在我家天南地北，聊到凌晨兩、三點鐘才離去。過去幾年來，我從未見過有一個小伙子，是願意「打的」回家的，即使價錢較貴，他們也堅持要電召Uber出租車。我曾向小伙子們探問原因，他們回應說，現在年輕一輩普遍都對本地的士業予以負評，的士是在沒選擇的情況下，才會選擇的交通工具。