筆下風雲：局長所言太「奧妙」

2019年黑暴將香港攪得周天寒徹，直到翌年設立《港區國安法》，社會才逐漸平靜。港府2020年12月撥出80億元支付國安開支，今年3月再撥款50億元，即先後合共撥款130億元。由於國安法規定相關收支必須保密，因此在不足3年間，撥款即使達到130億元之巨，但當中究竟已經耗用了多少、用到甚麼地方去，外界一直無從得知。

保安局局長早前受訪，被問及已撥款的130億元是否用完，以及將來會否追加撥款，他都答得非常「奧妙」：「奧妙之處就係在於，你唔知道我幾時用完，你又唔知道我用咗幾多。」他解釋，不能披露開支細節，是要防止有人揣測和攻擊政府的國安工作。

談到國家安全，當然怎麼強調都不過分，畢竟所有在香港安身立命的市民，都不希望再有黑暴重臨，更不希望在中美角力之際，任由香港淪為外部勢力突破口。然而，國安開支始終涉及公帑，亦即是納稅人的血汗錢，局長卻一臉得色大談「奧妙」之處，這種態度是否合適，不由人不疑問。事實上，不少網民均對局長之言不以為然，認為這樣有失政府財政透明的原則。回歸以來，由特首到司局長幾錢人工、每次外遊用了多少公帑，以至每個政策局每年開支，甚至每項外判工程都有預算可供公眾查閱，偏偏局長一句「奧妙之處」，國安開支便不用交代，難怪公眾心有戚戚然。

大家都理解國安工作有保密的必要，每條細數逐一公開並不現實，但何時用完撥款、何時再申請撥款，這類數字總可以透露一下吧，納稅人也不過求個知字而已，總好過一句「奧妙之處」便搪塞過去。局長可能覺得這樣說很風趣，納稅人卻只能悶在心裏暗自嘀咕。