坦言集：經濟調整

中國經濟正處於結構性的調整期，一是針對國際需求減少、美國貿易歧視的分流；二是適應國內房地產及地方債務泡沫穿破帶來的虛假需求消失；三是消費行為理性化和電商普及形成的商業模式轉變。期間經濟增長速度減緩是意料中事，但調整的結果是使中國經濟減除隱患，可以更持續地增長與發展，經濟速度可以在稍後有所回升。無論是主動或被動，恰正是中國經濟的健康調整，不屬衰退性質。

不過，國外媒體一直因政治因素尋找藉口來批評中國經濟，今次亦然，都在誇大中國經濟的黑暗面，把經濟增長減緩說成是危機、通縮、長期衰退的開始、日本化等等，顯然在於聳人聽聞，卻沒有清楚的數據和分析比較來作支持。

首先是中國出口大跌。以7月數據出口比去年同期減14.5%為據，若按人民幣計算，同比只減9.2%，且與6月環比，反倒升了1.3%，人民幣匯率低企的影響明顯。出口形勢不佳，但絕對不是崩潰，且相比其他出口為主的經濟體優勝。南韓7月出口減16%，從6月的水平大跌，外貿順差只有16億美元，大大遜於中國的806億美元。中國出口受美國制裁、歧視最大，出口美國規模從佔總出口的第一跌至第3位。今年7個月減少近19%，主要原因是政治，不是中國產品的競爭性。在當前國際經濟亦不景氣之時，中國出口要從依賴美國市場調整過來並不容易，可實際的出口成績也是可人，顯示中國出口的韌性和轉變能力。

其次是所謂通縮。居民消費物價指數，7月份由6月持平轉為同比下降0.3%，一是去年同期對比的基數較大；另一是扣除食品和能源價格等的核心指數，卻比上年漲了0.8%，較6月進一步上漲。至於生產者價格指數上升4.4%，漲幅不大，距離通縮水平還遠。中國通脹問題勝歐美，低通脹本是經濟穩定迹象，卻被海外媒體解說為通縮，數據不齊證據不足，以之來惡評中國經濟，便帶有濃厚政治因素。

中國經濟二季度增長5.5%，比一季度加快，在國際上居高增長前列，一掃國際媒體一直宣傳的中國經濟危機風險。通縮與出口大跌是中國經濟向好發展時，國際媒體再拿出來肆意針對的藉口。中國當自顧努力進行調整，毋須對之理會，更不要受其恐嚇，走上美國借債過度消費以刺激經濟虛長的歪路。見怪不怪，其怪自敗。