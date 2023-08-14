政情：賽跑久休復出 陸瀚民遇「意外」

唔少議員趁呢排立法會休會出外考察，正如陸瀚民（Benson）喺呢半個月就去咗4個公務考察，連最鍾意嘅跑步都要暫時放埋一邊。Benson日前久休復出，點知就遇到「意外」喎。

幫女健兒處理傷勢 不過唔係Benson有意外，係見到另一名跑手意外受傷。Benson喺社交平台貼文話前日落咗毛毛雨，部分賽道一片泥濘，特別係速度型路段，加速時要加倍留心，而喺路經施樂園附近，有位前列女跑手以全速前進時向前滑倒，手腳擦傷之外，膝蓋上傷勢頗深。

見到咁嘅情況，包括Benson在內嘅幾個素未謀面嘅跑手當時就停咗落嚟，幫忙為女跑手初步處理傷勢，而Benson亦聯絡咗大會同協助定位，而隨後經過嘅跑手都有問需唔需要其他支援，唔少跑手亦將一啲大膠布、未飲過嘅蒸餾水留低畀受傷跑手，等待大會同相關機構嘅救援協助。

相信係因為幫呢個受傷嘅女跑手，所以耽擱咗時間，而Benson亦話雖然成績一般，但亦算係「有意義的遲」。