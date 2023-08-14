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廟宇雜物起火 濃煙滾滾
消防向廟宇射水降溫。（陳嘉順攝）
【本報訊】昨日下午5時許，上環太平山街與水巷交界福德宮有雜物起火，滾滾黑煙直攻半空，多名街坊發現報案。消防接報趕至開喉灌救，迅速將火救熄，意外中無人受傷，經初步調查，不排除有香燭焫着雜物引起火警。
現場冒出大量黑煙。
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