碼頭截私煙值632萬 拘5男包括中學生

因應煙草稅增加，海關加強從不同層面打擊私煙活動，前日深夜再根據線報，派員到赤柱一帶監視埋伏，並且目擊可疑人士將一批貨物從快艇轉移至貨車，懷疑正在「接貨」偷運私煙，於是見機一擁而上。一眾疑人見行迹敗露，曾經跳海逃遁，結果逃不出海關的包圍網，共有5人濕身就擒，當中包括中學生。關員在現場起獲總值632萬元的懷疑私煙，正追查它們的源頭及銷售管道，不排除會採取進一步拘捕行動。

前日凌晨時分，海關於赤柱聖士提反灣南碼頭執行反私煙行動，期間發現多名男子從海面一艘快艇，將大量紙箱搬運到岸邊一輛貨車上，懷疑正進行走私活動。關員認為時機成熟，隨即表露身份上前截查，該些男子察覺事敗及遭到包圍，慌亂下仍存僥倖之心，嘗試跳入海中逃走，而快艇亦迅速駛離碼頭。關員在現場一帶徹底搜索疑人蹤影，最終成功截獲及拘捕5名逃走男子（17至56歲）。

跳海逃遁 快艇急速駛走 被捕人士分別報稱中學生、清潔工、運輸司機及倉務員。經調查後，行動隊伍在貨車上及碼頭附近位置，檢獲約170萬支懷疑未完稅香煙，估計市值約632萬元，應課稅值達430萬元，並扣查該輛涉案貨車。

調查人員表示，犯罪集團選擇在深夜時段，揀選杳無人煙、遠離市區的小型碼頭進行水路走私，而集團成員更在遇上海關截查時鋌而走險，藉由跳海逃避執法。海關會繼續根據風險評估和情報分析從源頭堵截，並透過針對儲存及分銷販賣多管齊下的執法策略，致力打擊私煙活動。案件仍在調查中，海關會深入追查私煙來源和去向，不排除有更多人被捕。

海關重申，走私屬嚴重罪行。根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年；根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可判罰款100萬元及監禁兩年。