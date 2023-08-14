女子東隧口石壆伸手截車惹議

【本報訊】自中港通關後本地的旅客及車流增加，市民乘搭公共交通工具時難免會遇上人擠人、上不到車的情況。不過，有網民前日（12日）就在東區海底隧道，目擊一名身穿背心的火辣女子，站在隧道口的巴士轉車站對出的石壆及圍欄，伸出單手疑似試圖截順風車，其罔顧個人安全的舉動引起大量網民熱議。

網民留言促返埋去搭巴士 網傳圖片可見，涉事地點位於東隧往九龍觀塘區方向。涉事女子當日疑乘搭過海巴士在此處下車，並從巴士轉車站走向對出的圍欄及石壆位置，向沿路駛過的車輛、的士招手，疑因趕時間而欲轉乘車速較快的汽車前往目的地。

不過，網民就在貼文上直言，「弱弱一問：如果着到佢咁，隧道口巴士轉車站可以截到的士或順風車？」

有關圖片引起網民紛紛留言回應，「紅頂（紅色小巴）都係咁停，不過見過落未見過上」、「乖乖地（哋）返埋去搭巴士咪幾好囉」、「難搞啲喎，師兄」、「再開揚啲或者可以」、「呢到（度）香港唔係外國」。另外亦有人作出建議，「其實要轉車，都搭多一個站丫（吖）」、「叫U爸（Uber）啦」。