新居屋今晚截止 申請數跌僅10.9萬份

【本報訊】「居屋2023」及「白居二2023」去月底接受申請，今晚（14日）7時截止，截至上周五（11日）下午5時，房屋委員會分別收到約10萬份居屋及5萬份白居二網上申請；居屋及白居二紙本申請表亦接獲9,100份。房委會暫時一共收到10.91萬份居屋及5.9萬份白居二申請，居屋超額申請約11倍，申請數字亦較去年居屋有逾25萬份申請，相去甚遠。

超額申請約11倍 位於樂富的房委會客務中心，亦累計派出約3.91萬份申請表，當中約1.58萬份是居屋綠表和2.3萬份是居屋或白居二白表表格。兩項計劃料於今年第4季分別進行攪珠，並在明年第一季，「居屋2023」開始選樓，及向「白居二2023」成功申請者發出批准信。

房委會委員兼公屋聯會總幹事招國偉表示，近期申請數量均破20萬份，相比之下，是次申請總數要達到20萬的機會不大，對今期申請反應冷淡感到失望，相信申請量相對較低與今期居屋地點只有啟德屋苑較亮眼，以及整體樓市市道等多項原因有關。

新一期居屋發展項目合共提供9,154伙，分別是位於安達臣道的安楹苑、安樺苑、安麗苑；啟德的啟悅苑；元朗的朗天苑及屯門的兆翠苑。當中以元朗朗天苑供應最多，達3,080伙，以市價62折發售，售價由149萬元至494萬元，平均售價約285萬元。