煥然懿居第三座成預防性維修試點

【本報訊】近日有舊樓頻頻冧石屎，引起大眾關注舊樓維修保養問題。市建局行政總監韋志成昨日在網誌透露，下月開始接受申請的「煥然懿居第三座」，會作為採用「預防性維修」理念的樓宇建造和管理模式的試點，並研究下階段應用於大坑西邨首置項目。

研大坑西邨首置項目為下階段 韋志成表示，過去清拆重建的舊樓，平均樓齡大約是50年，他認為，社會應審視樓宇設計標準，研究如何能將樓宇的設計壽命提升至70年甚至更長，以減低未來的重建壓力。他指，市建局擔當「先行者」，以「煥然懿居第三座」作為案例，研究從樓宇結構設計和建築物料兩方面手，制訂可將樓宇設計壽命提升至75年的具體方案及相關技術建議，探討在有關項目實際可行性。

最後在毋須修訂圖則的前提下，採納部分適用的工程方案，包括應用經鍍鋅技術處理的鋼筋、增加混凝土的英泥比例及使用高強度混凝土等三方面，據初步評估，應用上述各項加強樓宇結構的措施，涉及約200萬元的額外建築成本，大約只會佔項目的總建築成本不足1%，但足以發揮延長樓宇可使用期的成效，值得建築和工程業界借鏡。