一日兩宗 石屎連環冧 毀車險傷人

事故分別發生於北角新蒲崗 港九鬧市接連天降石屎，無論途人或車輛都可能遭殃！新蒲崗爵祿街一幢唐樓，昨晨騎樓底部有石屎塊塌下，碎片墜地四散，途經市民擔心有進一步危險而報案。消防奉召到場移除搖搖欲墜的石屎，解除即時危機，而屋宇署隨即派員視察，確認樓宇是否安全。另一邊廂，北角一個停車場亦有天花冧石屎，砸中場內一輛停泊私家車，工人事後圍封及清理現場，並聯絡相關車主處理善後。

昨晨約7時半，新蒲崗爵祿街60號一幢唐樓的騎樓底部，一塊約一米乘0.5米的石屎塊鬆脫墮下，幸無擊中途人或擊毀財物。執法部門接獲一名男途人報案，隨即趕至視察及封鎖現場範圍，消防亦派員協助，負責移除其他有可能鬆脫的石屎塊，並聯同屋宇署檢查騎樓底部的狀況。受事件影響，大廈對開一條行車線須一度封閉。

不足兩小時後，北角英皇道560號健威坊停車場再發生同類事件，3樓天花一塊約一呎半乘一呎半石屎突然墜落，砸中一輛停泊於上址的私家車。崩缺天花露出鋼筋，石屎碎散落一地，而「中招」私家車的車頂、車尾及定風翼俱毀，表面布滿凹痕。工人其後圍封現場，仔細檢查周遭石屎有無潛在危機，並清理墮下石屎。

7月起全港逾10宗 本港樓宇塌石屎事故頻繁，釀成車毀人傷。8月10日，深水埗汝州街安順大廈的簷篷批盪剝落，造成一名男途人輕傷，毋須送醫。8月8日，旺角彌敦道新興大廈有大塊石屎從高層墜落，撼爆巴士車頂，嚇煞全車乘客，一名裝修工程男負責人涉案被捕；同晚，灣仔駱克道金禧大廈有石屎飛墮至樓下，險擊傷一名途經老婦。8月6日，旺角通菜街及西營盤德輔道西分別有樓宇簷篷的石屎飛墮行人路，幸好當時無人遭殃。8月4日，紅磡民樂街凱旋工商中心的外牆石屎塌下，意外砸傷一名貨車司機的背部。

7月31日，長沙灣青山道一唐樓劏房的天花橫樑，一幅重約22磅的石屎墮下，擊中兩名正就寢的巴基斯坦漢，他們同告頭部受傷送院。7月29日，旺角新興大廈亦有石屎簷篷碎片從3米高處墮下，跌落無人候車的巴士站。7月19日，西灣河筲箕灣道麗灣大廈，簷篷底一塊石屎剝落，擊傷一男途人頭部。

另於7月上旬，旺角9日內發生3宗塌石屎。7月10日，塘尾道福強工業大廈4樓外牆簷篷，一幅約兩呎長的石屎擊中一輛私家車。7月2日及5日，旺角道寶安大廈兩度發生僭建結構物的石屎剝落，有貨車司機因扭軚避開石屎而扭傷送醫。