九巴開放日 古董「長牛」再現眼前

【本報訊】九巴沙田車廠昨日免費開放予市民參觀，展出多輛古董巴士及最新的純電動雙層巴士，不少巴士迷趁假期提早入場「朝聖」。有家長帶子女到場參觀，表示古董巴士在這一代已經看不到，希望讓子女了解父母年幼時坐巴士的情況。另有到場應徵車長的市民指，本身是貨車司機，亦喜歡駕駛，希望從事較輕鬆工作，認為九巴作為大公司具一定吸引力。九巴指，全日活動有近3,200人次入場。

九巴近日接連舉辦體驗日活動，除了沙田車廠，九龍灣車廠、九巴總修中心及月輪街車廠早前亦開放參觀。是次焦點之一是場內展出久未露面的「長牛」丹拿E型「AD7336」，以及九巴最新投入服務的純電動雙層巴士。

近3200人次入場 場內亦設有不少體驗活動，例如九巴昨特別開辦兩條巴士路線，包括由車廠往來沙田站的90R，以及由車廠地下往來車廠天台的路線ST1，兩條路線進入沙田車廠時，會途經洗車機，乘客可親身感受巴士洗車的體驗。另外，同場亦有招聘活動，並提供職位要求等資訊。