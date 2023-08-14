張國榮紀念展 迄30萬人回味當年情

【本報訊】今年是藝人張國榮逝世20周年，康樂及文化事務署轄下香港文化博物館正舉辦「繼續寵愛‧張國榮紀念展」。適逢下月12日是張國榮67歲冥壽，該館當日將取消休館，並於館內一樓劇院免費放映兩套張國榮主演的經典電影，上午11時將放映《戀戰沖繩》，下午3時則放映《東邪西毒》，觀眾可於活動開始前15分鐘排隊入場，名額先到先得。

上述展覽由今年3月29日開展，至昨日已迎來第30萬人入場參觀。場內展出61組展品，包括張國榮4套演唱會服飾，例如他於《跨越97》演唱會穿過的紅色斗篷、閃石西裝及紅色高跟鞋；在《熱‧情演唱會》的白色羽毛服飾、藍色釘珠牛仔褲，以及由法國著名設計師為他設計的貝殼裙褲。展覽亦會展出張國榮部分唱片，包括《為妳鍾情》黑膠唱片（白色版）、《Stand Up》黑膠唱片（紫色版）；歌影視獎項如1984年十大勁歌金曲獎《Monica》獎座和第十四屆香港電影金像獎最佳電影歌曲《追》獎座。觀眾可重溫由夏永康拍攝的張國榮寫真集《慶》及演唱會照片等，展期將於10月9日結束。

下月辦免費音樂會 另外，康文署主辦的「香港流行文化節2023︰樂在博物館」將在下月的4個星期日下午2至5時，在香港文化博物館大堂舉行免費音樂表演，由本地5個音樂人及團體為市民獻上張國榮經典金曲及其他流行歌曲。節目不設門票及座位。