醫健：藥到病除：非藥物治療 改善睡眠質素

失眠是許多人常見的問題。作為都市人，日夜顛倒、工作壓力等相信大家都不為罕見。但其實除了安眠藥等亦有很多非藥物治療方法可以幫助改善睡眠質量。

首先，確保每天建立規律的作息時間表，包括固定的睡覺時間和起床時間。這樣可以幫助調整生理時鐘，提高入睡和保持睡眠的能力。另外，建立良好的睡眠環境，確保環境安靜、舒適、暗淡和涼爽。使用遮光窗簾、耳塞、白噪音機或風扇等工具來減少外界干擾。

睡前避免用電子設備 有些人可以建立睡前放鬆的例行程序，例如洗個熱水澡、喝杯溫暖的牛奶、聽輕柔的音樂或進行冥想和深呼吸練習。這些活動可以幫助放鬆身心，為睡眠做好準備。此外，將臥室與休息和睡眠聯繫起來，避免在床上進行娛樂、工作或使用電子設備。這樣有助於建立一個更強的睡眠聯結，讓大腦將床與休息聯繫起來。白天時盡量增加戶外活動，接受自然光照。晚上減少對藍光的暴露，尤其是在睡前一至兩小時內避免使用電子設備。藍光可能幹擾褪黑激素的分泌，影響入睡。

最後，限制咖啡因和酒精攝入，咖啡因是一種刺激性物質，它會干擾睡眠。在睡前幾個小時內避免飲用含咖啡因的飲料，例如咖啡、茶和碳酸飲料。酒精雖然會產生催眠作用，但它也會干擾深度睡眠，導致夜間醒來和淺睡眠。

若然嘗試了以上都還有失眠，請詢問藥劑師或醫生，尋求專業協助。

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