港大倡統一定量單位 促進監測抗生素耐藥基因

【本報訊】抗生素耐藥性是全球重大挑戰之一，香港大學團隊最近與國際團隊在「抗生素耐藥性的環境維度」關鍵議題上取得突破，綜合考量了常用的耐藥基因的各種定量單位，建議統一使用「每個原核細胞的平均的ARG拷貝數」這個定量單位來報道環境樣品中抗生素耐藥基因的相對豐度，從而在今後的研究工作和監測工作中，提高耐藥基因定量檢測的標準化程度和可比性。

有利國際共享數據合作 世界衞生組織、聯合國糧食及農業組織、世界動物衞生組織及聯合國環境署4間國際機構聯手發布了一項研究議程，以預防和消滅人類、動物、農業和環境中的抗生素耐藥性，該議程涉及5個主題，包括傳播過程、統一監測、干預措施、行為轉變以及經濟和政策。

近日港大土木工程系環境工程研究中心張彤教授的研究團隊，聯合來自19個國家30多個機構的40多位合作者，在「抗生素耐藥性的環境維度」這個關鍵議題上取得突破性進展。對於環境中抗生素耐藥基因的統一監測，其關鍵是建立可靠的和通用的標準方法，以便不同研究團隊能共享數據促進國際和跨部門的合作。團隊建議統一使用 「每個原核細胞的平均ARG拷貝數」這個有明確生物學意義的定量單位，以報道環境樣品中抗生素耐藥基因的相對豐度。

研究論文已發表在環境領域的頂級期刊《環境科學與技術》上，文章標題為「環境樣品中抗生素耐藥基因定量的通用單位」。