長者黑碼有效期 擬加至一周

【本報訊】內地和香港近日就取消俗稱「黑碼」的《出/入境健康申明卡》進行協商。本港有議員昨日稱，內地海關總署會考慮延長長者「黑碼」有效期，由24小時有效加長至一周有效；並引述該署回覆，指需就境外的流行病進行追蹤，包括但不限於新冠病毒，會在不同時候不斷檢討安排。

經羅湖北上人多 一度免掃碼 另外，有內媒上周六（12日）發現羅湖口岸已採取人性化便利措施，從香港前往廣東深圳方向毋須掃碼，相關機器關閉，旅客可直接通過，但相反方向則仍要掃碼。

深圳近期每逢周末，迎來出入境客流量高峰。香港入境處數據顯示，上周五（11日）的出入境總人次超過73萬。不少旅客反映，在掃描黑碼的區域容易出現擠塞，現場人頭湧湧，單程需時可能超過半小時。

海關人員表示，因入境深圳的旅客太多，上周六毋須健康申報。民眾過關時間較平常需掃碼時減少10分鐘。有旅客表示，羅湖口岸每天都有大批旅客出入境，希望之後毋須再掃碼，「太麻煩了，掃碼區域又無網絡流量，幾百人排隊通過，不需要就最好了」。