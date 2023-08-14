倡准收附加費 誘的士往載客

【本報訊】啟德郵輪碼頭啟用10年以來，對外交通問題多多。旅遊界議員姚柏良認為，郵輪碼頭先天不足，附近交通有待改善。他指出，即使郵輪碼頭新增3條免費穿梭巴士，但旅客對「點對點」的士需求仍然較大，建議的士前往郵輪碼頭載客，可額外收取20至30元附加費。

議員：可探討加$20至$30 姚柏良稱，疫情期間，啟德郵輪碼頭仍有郵輪公海遊，個人遊遊客對的士的需求大，建議增加誘因吸引的士「吉車」前往碼頭，除了送石油氣入氣券外，亦可探討增加20至30元附加費做法等。當載有5,000名乘客的大型郵輪靠岸，船公司應安排旅客分批落船，而郵輪碼頭營運商應採取主動，與郵輪公司及政府部門做好溝通。

姚又謂，過去一星期業界集思廣益，包括考慮以水路分流郵輪碼頭旅客，碼頭附近亦有直升機場，未來可考慮作跨境用途。當局規劃啟德發展區未來成為文化體育及旅遊樞紐，故應考慮如何完善交通配套。

針對現有旅遊業發展藍圖是2017年提出，姚認為內容需適時更新，希望港府帶頭同業界做好未來規劃。他預計，本港旅遊業下半年穩步復甦，惟業界的最大問題是人手短缺，尤其酒店業，要視乎補充勞工優化計劃是否能起作用。