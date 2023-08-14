郵輪碼頭 入氣券迅派罄 車等人的哥㷫

指示牌位置不明顯 旅客搵接駁巴需時 啟德郵輪碼頭對外交通配套長期不足，今月初大型豪華郵輪「海洋光譜號」疫後首次抵港時，大批旅客不滿登岸後輪候巴士、的士需時達45分鐘。就港府及碼頭營運商上周推出多招「補鑊」，包括向到場載客的的士派發石油氣入氣券等，有郵輪旅客昨早抵港後指碼頭對外交通稍見改善。碼頭營運商指，現時的士「車等人」多於「人等車」，長遠亦考慮恒常派發車用石油氣入氣券。

目前唯一一艘以啟德郵輪碼頭作為母港的「名勝世界壹號」於昨早10時返港，該船載有約1,900名乘客，而按旅遊事務署預計，其下船高峰時間為昨日上午10時30分至11時30分。本報記者昨日上午11時於現場所見，碼頭外未有大批旅客滯留，期間的士站最多有超過20輛的士等客，而早前新增3條的免費穿梭巴士路線服務，包括前往尖沙咀天星碼頭、西九龍文化區及九龍港鐵站；金鐘港鐵站及花園道纜車總站，亦未見大批旅客排隊候車。

台客：等的士情況有改善 有台灣旅客表示，今年6月曾經乘坐郵輪來港，當時輪候的士需時較長，認為昨日情況有改善。另一名旅客表示，以往碼頭只提供一條免費穿梭巴士前往觀塘，需要轉車才可到各區景點，他滿意現時交通配套，但認為碼頭有必要增加食肆、商舖等設施。

本地旅客盧女士亦分享，以往很少的士到碼頭載客，「想搭的士都無車」，感覺現在方便很多。有旅客則指，落船前已得知有接駁巴士安排，但現場公共交通指示牌位置不夠明顯，要花時間才能找到乘車位置。

營運商研恒常派入氣券 負責營運碼頭寬環美郵輪碼頭董事總經理班智榮表示，昨日交通情況大致暢順，尤其是的士方面，「沒有見到超過15個人在等的士，反而大部分時間是的士等人，覺得很理想」。他認為，派發50元入氣券等措施有助吸引的士司機，會研究恒常化。

不過，有的士司機反應麻麻。昨早首位專程到碼頭接客的的士司機指，在現場輪候超過半小時，認為等候時間太長。另有的士司機抵達後才發現石油氣券已派完，對此表示失望，批評政府推免費交通「搶客」，但同時不斷呼籲的士司機接客，認為應該列明入氣券派發時間及數量，以免司機「白行」。

另外，海洋光譜號本周六將再次抵港，當局日前指已要求碼頭營運商與郵輪公司加強溝通，包括多人候車時，應通知船公司不要再讓旅客下船，也可以安排分批讓遊客落船。當局長遠會研究最符合經濟效益及實際情況的恒常方案。