黎智英監獄半裸放風頭耷耷

【本報訊】壹傳媒黎智英被控串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全等多宗罪，亦因組織及參與多項非法遊行或集結等罪被判囚。現時在赤柱監獄服刑的他，自2021年4月16日因非法集結等案首度判監，截至今日，其牢獄生涯已歷851天。早前他被拍攝到多張在監獄的生活照片，其中一張遠距離拍攝到他在囚室外散步，身穿藍色短褲的他，脫去上衣，半身赤裸「頭耷耷」散步。

圖片所見，黎智英在兩名懲教職員陪同下，走出監倉外。他當時身穿藍色囚衣及短褲，藍色襪子及啡色囚鞋，高度設防的赤柱監獄被防盜鐵絲網重重圍封，黎只容許在指定範圍內獨自曬太陽散步。被囚多時的黎明顯外形消瘦，膚色黑黝，容顏憔悴，理了一個接近光頭平頭裝的他更顯老態。他獨自在防盜鐵絲網內的通道散步，期間更脫去上衣，半身赤裸地曬太陽，從相片可見被囚多時他精神委靡不振，走路時「頭耷耷」。

另有圖片顯示他準備步回監倉，背着鏡頭的情況。只見他仍然赤裸上身，左手拿着藍色囚衣，有懲教職員舉起左手示意，相信是要求他返回囚室。相片拍攝到黎的頭頂呈現禿頂狀態，中央部分有三分之一面積頭髮明顯較少。

非法集結上訴今裁決 現年75歲的黎智英官司纏身，他因組織及參與非法遊行或集結，共判囚20個月。其中黎在8‧18案中被裁定組織及參與未經批准集結兩罪成立，判監12個月，黎早前就該案提出上訴要求推翻定罪及減刑，上訴庭今早會頒布裁決。另外，黎連同集團旗下3間公司，被控串謀勾結外勢等罪違反《港區國安法》一案，將於9月25日開審。