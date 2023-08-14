港形象轉差 倡加強推廣舉辦展覽

【本報訊】香港疫後復甦情況未如預期，財經事務及庫務局前局長、科技大學商學院兼任教授陳家強指目前的旅客量仍未全面復甦，疫情改變了旅遊習慣，各地需時疫後重建，受中美關係影響，外界覺得香港的形象轉差，導致海外訪港旅客減少，他建議當局加強推廣，不單止內地旅客，亦要針對長途商務旅客，舉辦大型會議及展覽，展示香港活力。

與東南亞合作 引進人財 港府日前公布今年全年實質本地生產總值（GDP）的增長預測，由5月時覆檢的3.5%至5.5%，調整為4%至5%，陳家強昨出席電台節目時指受歐美加息、俄烏戰事等外圍環境影響，全球貿易增長呈跌勢，消費需求下跌，影響香港經濟復甦，但隨着美國利率未來將見頂，相信本港經濟在下半年的增長會較理想。

對於美國禁止當地資金投資包括香港在內的高新科技，對本港經濟會造成影響。他提及未來10年香港需要重定發展位置，不能夠再依賴過去的模式。香港未來需要與東南亞國家合作，引進當地的人才及資金，同時爭取內地方面支持，令優質內企來港上市集資。他形容，只要「有錢賺」，外地基金就會重新審視香港。

他又指「人才緊要過錢財」，要加強吸引人才來港，吸引東南亞國家學生來港升學，建立與香港的感情根基，同時要吸引歐美國家人才及企業，認為就算在不同陣營，亦要溝通，相信香港生活多元化，有條件吸引人才來港投資及居住。