配套不足淪笑話 郵輪碼頭真丟架

到外地旅遊，重點就梗係遊山玩水，體驗吓不同嘅風土人情，享受吓不一樣嘅娛樂美食咁啦！旅遊嘅重點係「玩」，邊有人想浪費時間喺「等」之上呢？打個比喻，就算係放假去主題樂園玩，假如排隊個幾鐘，先玩到一次機動遊戲嘅，啲機動遊戲本身幾好玩都冇用啦，淨係等，已經夠令大家冇晒癮！

所以話，若要發展成為一流嘅旅遊城市，想讓旅客玩得開心、有賓至如歸嘅感覺，除咗景點要夠多、要好玩之外，一啲唔起眼嘅地方，諸如交通配套咁，都唔可以忽略。呢嗱！啟德郵輪碼頭咪就係一個最佳嘅反面例子囉！斥資數10億元公帑興建，外觀華麗、環境優美又如何？交通配套嚴重不足，明明位處市區，但出入唔方便嘅程度，令人感覺置身於偏遠山區；近期仲因為搞到郵輪客大排長龍，淪為國際笑話！

事件發生後，坊間好多聲音都批評港府唔識得把握機會。喺全球尚未走出疫後困境之下，好唔容易先迎嚟郵輪泊港；殊不知，旅客抵港後第一樣體驗到嘅，居然係排隊等車等足個幾兩個鐘。話說好多郵輪都只係會停泊幾個鐘，無論係遊客抑或本港商店，都需要爭分奪秒；最理想就梗係歎完美食仲有時間行街買嘢啦。偏偏家陣等車等咁耐，搞到旅客食得嘢嚟都行唔切街；何止旅客掃興、本港形象受損，行唔到街即係冇得消費，咁本港旅業收入損失又點會細？

港府向來鍾意「踢一踢先郁一郁」，家陣旅客乘興而來、敗興而歸咁大件事，當局都有諗啲措施出嚟「補鑊」嘅，一方面增加多條接駁巴士線，一方面又大派石油氣券同隧道券，吸引的士前往郵輪碼頭。可惜嘅係，效果不如理想，依然有旅客要等足45分鐘。嗱！不如理想咪加大力度，或者另覓方法囉！搞笑嘅係，官員唔知係咪技窮，居然呼籲船公司應分批安排乘客落船。雖則話分批落船，的確可以令乘客唔使等得咁辛苦，由喺碼頭等變成喺船上歎住冷氣等，之但係郵輪夠鐘就會閃，無論喺邊度等，旅客遊覽香港嘅時間都係會少咗㗎喎！

坦白講，港府下下都臨急抱佛腳，效果唔理想查實都好正常。除咗另覓「補鑊」措施，港府係咪應該檢討吓整個郵輪碼頭規劃，從根源去解決問題呢？話說啟德郵輪碼頭啟用咗10年，坊間對於碼頭交通配套不足就鬧足10年，假如唔係當局一直裝聾扮啞，足足10年時間，乜問題都解決到啦！依家出咗事，港府仲唔拿拿臨做番好整體規劃，唔通想拖多10年呀？查實港人同來港旅客一樣，都係唔鍾意等㗎！港府施政下下都一味拖，香港人又點忍呢？