市區重建須起動 降低強拍第一步

香港18區，區區有危樓，僅最近一個月，旺角、西灣河、灣仔、深水埗接連有大廈冧石屎，甚至有途人因此浴血。究其原因，除了屋宇署尸位素餐，對舊樓不遵守維修令毫不着緊，更不容否認的是，整個香港急速老化，舊樓比比皆是。要徹底解決問題，市區重建便是必由之路。

目前市區重建由市建局主導，但礙於收樓難安置更難，市建局往往捨難取易，一味重建一些單幢樓或小型屋苑。零敲碎打的結果，是社區無法全面更新，危樓繼續存在。經過石屎冧完又冧而被輿論痛批後，後知後覺的港產官僚終於有反應。發展局局長甯漢豪提出降低舊樓強拍門檻，將擁有八成業權的要求下調，期望於年底前向立法會提出條例草案。她又指，市建局對舊樓業主以「同區7年樓齡」形式賠償，的確幫助到社區重建工作，未來考慮以提升市建局借貸上限等方式，維持其資金流，令有關政策得以持續。

市建局去年度3塊地皮招標價不似預期，蝕5億元，另撥備30億元，即虧損合共35億元，目前仍有500億元資產總值。然而，今時今日建築成本高企，該局高層便不時呻窮，例如10年前已有意重建「土瓜灣十三街」，但礙於資金有限，獨力難支，重建計劃只能曠日持久地拖延下去，至今十畫未有一撇。

問題是，時間不等人，別說「土瓜灣十三街」日久失修，搖搖欲墜，全港同類舊樓更是多不勝數。最近接連冧石屎未至於搞出人命只是好彩，一旦重演當年土瓜灣冧唐樓慘劇，那才是最不堪設想。目前全港樓齡達30年至60年或以上的樓宇總數超過2.7萬幢，樓齡70年或以上的舊樓更佔了1,100幢，每年還在不斷增加。港府一味旨意市建局獨力主導市區重建並不是辦法，相關部門必須全力配合，更應引入私人發展商參與減輕成本和提高效率。

市區重建最大的難題是舊樓業權分散，有些三無大廈的業主不是過身，就是不在香港，甚至是專業「釘子戶」，要商討整幢拍賣便有很大難度。發展局建議，樓齡50年或以上，但少於70年的舊樓，強拍門檻由八成業權降至七成；樓齡70年或以上的舊樓則降至六成半。政府又建議放寬相連地段申請強拍要求，不論有否共用樓梯連接，兩個或以上地段，業權百分比會以平均數計算等。

當局終於肯積極回應社區重建，絕對是好事，但收集業權之所以困難，其中一大原因，是業主認為賠償所得，比起重建後的天價豪宅收益，差距實在太大；另外就是部分業主為長者，要他們搬離原區重新適應實在是強人所難。要是這兩大問題不解決，即使降低強拍門檻，效果也是事倍功半。

明乎此，當局應對市區重建應更人性化和靈活變通。過去曾有例子，重建後將部分住宅單位優先用於安置原有業主，實行以樓換樓，誠然是解決辦法之一。總而言之，只要精神不滑坡，辦法總比困難多。香港要進步，市區重建便不能停步。