激濁揚清：西方言論自由又呃鬼

外媒報道，滙豐控股公共事務主管Sherard Cowper-Coles在6月於倫敦一個閉門活動上，批評美國強制英國減少與中國進行商業往來，並且指摘英國政府「軟弱」地順從，惹來部分保守黨議員不滿，狠批「親華」。西方國家喜將「言論自由」掛口邊，實際卻是對不中聽的言論施壓，又一次展示了英國人的虛偽。

究竟主管公共事務之人，發表與公共事務密切相關的觀察分析，何錯之有？以現今英國政客水平之低，肯定答不上來，也不會察覺就在上述報道刊出不久，便有英國首相辛偉誠據報正考慮是否跟隨美國限制對華科技投資的報道登場，間接印證了主管所言非虛。保守黨政客對黨魁想法零認知，英國政壇充斥這種水平的政客，不能不令人憂心。

相比起美國總統拜登近乎過口癮式的「中國是計時炸彈」言論，公共事務主管不但來得靠譜，而且還提供強而有力的例子以作說明，包括在是否禁止安裝華為5G設備的問題上，英國本想堅持己見，惟美國勸說英國應重新考慮，結果倫敦政府竟隨反華魔笛起舞，計劃於2027年底全面移除華為5G設備，推翻此前認為華為風險可控的說法。這是不是一個被美國牽着鼻子走的政府，答案已經寫在其「日已落」的衰頹國運上。

英國如何「軟弱」地順從華府？前首相貝理雅當年聽任美國呼召，不理國內反對，堅持出兵伊拉克，被現代社會研究學者哈貝馬斯譏為「尼伯龍根式忠誠」，即對某人或某事投以「絕對的、不存在質疑的、過分的和可能帶來災難性後果的」忠誠。英國政客對滙豐之前配合美國對華為的調查，採取選擇性失明，如今對有人實話實說，怒斥為「親華」，證明了哈貝馬斯與公共事務主管的高瞻遠矚。