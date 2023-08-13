橫眉冷看：把腦袋掛在腰帶上

美國國防部老是叨念，說要重建與中國的緊急軍事聯絡機制，其實大可不必。閣下不來我家的門前挑釁，大家便相安無事，你既來挑釁，彼此刀刃相向，生死只在一瞬之間，還哪有餘暇去撥動電話？

近日，中央電視台播放片段，訪問中國空軍「王海大隊」的飛行員李德兵。他憶述一次驅離外國軍機的經驗，過程驚心動魄，當事人更坦言，那時候已經做好了犧牲的準備。

事發時，李德兵正在執行掩護任務，外國軍機刻意靠近，雙方先後4次作近距離纏鬥。最後一次，李德兵與對方戰機正面相向，彼此的距離急速拉近，10公里、5公里、1公里。假如兩位機師互不相讓，就會撞在一塊，機毀人亡；如果誰先退讓、先轉向，誰就是這場較量的弱者，就是鬥敗的公雞。

所謂「狹路相逢勇者勝」，結果李德兵與對方的戰機相距縮至一公里，彼此剩下的反應時間不足兩秒，在這千鈞一髮之際，試問緊急聯絡機制又有何用？有了這機制，美西方國家不會減少來中國近海生事，他們既來生事，我們就不得不掏出獵槍，此事沒有商量的餘地，只能憑血性膽識戰勝對方。

據李德兵回憶，當日的外國戰機在最後一刻退縮，急促轉向，避過了碰撞，接着便只能悻悻然離去。「王海大隊」是為紀念中國空戰英雄王海而成立的，在抗美援朝期間，他憑着勇氣和高超的技術擊落多架敵機，創造出中國空軍的奇迹。王海常掛口邊，說要對付敵人，就得把腦袋掛在腰帶上，隨時準備為祖國犧牲。

惟有本着犧牲精神，才能長養出豪情壯志，中國青年戰士充滿豪情壯志，大好的河山又何愁不保？