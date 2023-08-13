強詞有理：無底線抹黑

魯迅說：「辱罵和恐嚇決不是戰鬥。」真正的強者既不需要辱罵對手，也不屑於恐嚇對手。看看美國那班政客，幾乎每天都在辱罵和恐嚇中國，他們是強者嗎？拜登將中國形容為「計時炸彈」，稱「當他們遇到問題時，他們會做壞事」。這已不僅僅是言語上的辱罵，簡直是毫無底線的抹黑，實在有損超級大國總統的身份和人格。當然，跟美國政客講人格無異於對牛彈琴，他們為了選票，哪還有甚麼人格可言。

拜登將中國形容為「計時炸彈」的理由是，中國經濟遇到麻煩，包括增長疲弱、人口老化、失業率高企等等。其實大家都知道，目前不只是中國經濟遇到麻煩，全球經濟都遇到大麻煩，美國自身情況更加糟糕。經濟低迷、通脹高企、入不敷支、債務纍纍，加上政黨惡鬥、社會撕裂、貧富懸殊、種族矛盾等等，老美不暇自哀，反而嘲諷和抹黑中國，這才是最大的笑話。惠譽早前破天荒下調美國長期信用評級，已經說得很清楚，美國財政惡化和管治惡化，將無可避免導致債務風險上升，從而加劇經濟和金融危機。難為美國政客此時還有心情踩低別人來抬高自己，真是服了他們。

來說是非者，就是是非人，目前全球經濟遇到的麻煩，一切都是拜美國所賜。先是天量放水引發全球性通脹，然後以激進加息收割全球，美國利用美元霸權為所欲為，將自身利益凌駕於全球利益之上，誰才是「計時炸彈」，頭腦清醒的人都懂得分辨。更惡劣的是，美國為了維護自身霸權，無所不用其極打壓中國，大搞脫鈎斷鏈，嚴重破壞產業鏈和供應鏈，使全球經濟雪上加霜，美國自己也遭到反噬。

說來實在諷刺，美國政客一時將中國經濟崛起視為最大威脅，一時又將中國經濟困境說成「計時炸彈」，難道他們不覺得自相矛盾？或者他們本來就有思維障礙？其實也可以理解，一個跟空氣握手的老人，語無倫次已是常態，何況還要爭取選票，攻擊中國正是最廉價最有效的方式。所以不難預料，隨着美國大選愈來愈接近，美國政客對中國的攻擊也會愈來愈沒有底線、愈來愈語無倫次，見怪不怪，其怪自敗也。

還是魯迅說得對：「罵一句爹娘，揚長而去，還自以為勝利，那簡直是阿Q式的戰法了。」不是嗎？有些美國政客確實是挺「阿Q」的。