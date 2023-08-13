坦言集：中國毛病

中國經濟低迷，主因是政策偏差。最大毛病是過往迷信房地產，也被既得利益者騎劫成房地產和土地投機的泡沫，抬高社會與經濟成本，排斥實質經濟，也造就國內資本外逃。如今泡沫正在逐步穿破，即使帶來虛假需求、虛假利潤的消失，經濟從泡沫回落卻是落在實處。這樣的經濟跌是好事，是剷除隱患，縱使地方債務沉重，卻非外債，政府還用財政和貨幣手段逐步消解。撇除房地產泡沫，經濟的增長回復理性和可持續，增長稍低卻可支持實質經濟的重新加快起步。

中國經濟政策的另一大毛病是好高騖遠。追求科技和產業升級不是錯誤，且正是國防工業發展的關鍵條件，應對美國霸權侵凌，但國防工業以外，中國的科技與產業不能完全都在追求最高水平。經濟的基礎是需求，國防工業可以不理成本，民用經濟還是靠市場，國內市場的消費者還是要考慮成本與收入相符，且無論國內外，大多數的人口還在溫飽線上掙扎，暴發戶屬絕對少數，因而中國的工業化、外貿政策、國內消費政策，不應只着眼於高新科技為主的產品。

一方面，當然是要把高新科技產品的成本、銷售價格降下來，變成平民產品。另一方面，要認識社會消費者因收入差異而形成階級分野──中產階級與普羅大眾。中國不能像歐美那樣，只照顧中產乃至富豪的消費要求，而放棄給一般老百姓提供日常產品，且國際上發達國家人口比例下降，國內中產階級也在衰減。

全球最大的市場是新興國家、發展中國家，收入正在增長，可仍處於低水平，但規模龐大，中國的工業、服務業便應分為兩個市場戰略，一是發達國家及中國的中產階級市場，另一個是廣大新興國家的中低收入市場。在這樣的市場差異化戰略下，中國內地的生產體系和相關的服務配套，乃至產品設計體系，便可分工，雙管齊下，不捨棄任何市場，同時就不同市場作不同的差異化戰略和商業模式。

中國的生產與出口，不單止照顧歐美和國內的少數有錢人，也應同時面向正在急速擴大、提升的低收入消費者，一帶一路戰略便是使中國對外經濟重點從歐美轉移至全世界。

解決這兩大毛病，中國便可把科技和創新作為發展的推動力量，而不是只作IPO，變成富人圈錢的遊戲，他們圈了錢當然逃離國內，逃往歐美通敵。