政情：重拾織針 江玉歡溫暖牌藏愛心

親手編織嘅「溫暖牌」，每一件都係物輕情重。因工作繁忙，議員江玉歡丟低織針已經有一段日子，早前佢又再拎起毛冷「織織復織織」，技巧方面雖然並無生疏，不過佢就發覺今日婦女編織嘅風氣，已經大不如前。

同好多女士一樣，江玉歡嘅編織手藝係源自學校家政堂。佢話以前編織「溫暖牌」當作禮物，所費無幾但足以聊表心意。雖然佢都有織冷衫畀小朋友，但只得「一件半件」，事關衣着潮流變得好快，眨吓眼就嫌款式老舊，所以佢多數編織手襪、頸巾之類，話就算過多十年八載都唔會過時。雖然後來公私兩忙，毛冷同織針近乎束之高閣，但佢間中都會上網瀏覽有關編織嘅資訊。

當做晚間靜修活動

江玉歡話幾個月前，佢喺德國某小鎮見到一間150年歷史嘅毛冷舖，內裏陳列一條含有閃片嘅冷頸巾十分吸引，於是入內購買幾個毛冷，熱情嘅店東仲教佢編織新款式。跟住佢不期然想起，曾幾何時香港都有好多賣毛冷嘅店舖，依家已經好罕見啦！畢竟時下嘅潮流服飾售價低廉，又何需花時間織冷衫呢？但即使係咁，江玉歡認為編織手藝不應失傳，近來一有時間佢就做「織女」，當係晚間靜修活動。佢又話依家正值盛夏，只要每日織些少，件「溫暖牌」織得嚟怕且都天氣轉涼，可以大派用場咁話。