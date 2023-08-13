政情：紗布包到冚 陳沛然笑得開心

前醫學界議員陳沛然（Pierre）經常話自己係足球員，興趣係做醫生，冇做議員之後就有更多時間去踢波，雖然間中都有受傷，但未見過佢傷成咁，紗布包住個頭，有網友仲笑佢似周星馳喺《家有囍事》嘅造型，真搞笑！

Pierre日前喺社交平台上載咗兩張相，一張就係下巴左邊瘀青咗一塊，另一張就係佢個頭包住紗布，睇嚟真係好傷喎，但佢仍然係笑容燦爛。唔係啩？唔少網友都好關心佢，直指「傷勢好嚴重」，有網友仲話「睇嚟傷者好傷吓，要停賽一排啦」。

化身模特兒 畀大女學包紮 但係睇真啲，其實佢喺貼文劈頭就話「大女剛剛學了包紮，搵我做練習。」原來係假傷，但佢包紗布個Look實在太滑稽，班網友都睇到發笑。唔少網友覺得佢好似星爺嘅搞笑造型，更有人話佢個頭包咗紗布，靚仔咗添！至於囡囡嘅「手勢」，好多網友都話合格，但有個別網友就話要再練習吓先得。

其實，Pierre做「演員」早有前科。佢曾經喺社交平台上載咗張相，着住醫院病人衫，坐喺輪椅，見佢戴咗口罩，膝上放咗個文件夾，嗰時以為佢病咗入院，但佢就貼文話「今天我是演員，冇飯盒。」其實佢係因為教書，客串扮病人啫！