政情：修訂遏噪音遍漏洞 冼卓嵐不滿針對大聲公

香港人口高度密集，居住單位密密麻麻，噪音問題特別嚴重。環境保護署（環保署）日前發表諮詢文件，建議修訂現有《噪音管制條例》，對店舖喺公眾地方及附近範圍使用揚聲器叫賣作出管制，並設立一萬元定額罰款機制；另一面，則打算放寬指定節日，公眾娛樂活動嘅噪音要求。沙田區議會副主席冼卓嵐拍片，指做生意為廣招徠，難免發出種種聲浪，唔明白點解特別針對使用揚聲器嘅行為，同埋又質疑指定節日當中公眾娛樂活動可以延長至翌日凌晨一點，到底有冇必要？

冼卓嵐話一般人對於噪音管制嘅理解，係晚上11點至翌日清晨7點以及假日任何時間，唔可以喺住用處所或公眾地方發出煩擾他人嘅噪音。而對居民構成滋擾嘅噪音來源有好多方面，當中包括裝修。至於叫賣嘅聲浪或不斷播放錄音促銷，喺街市或一啲旺區嘅店舖都好常見。冼卓嵐指禁止使用揚聲器叫賣，其實係管制「揚聲器」同「叫賣」。佢話前者比較容易定義，即係用器具將聲量放大；但「叫賣」行為則易起爭議，假如有餐廳透過電視機播放KOL嘅推介或服務，如果都定義為「叫賣」，是否過分規管呢？實在值得商榷。

稱量度分貝更客觀 佢認為令人煩擾嘅噪音，唔一定來自揚聲器，譬如有人嗓門夠大，叫賣可以唔用揚聲器，咁又係咪要監管呢？況且買賣暢旺，必然有聲音發出，如果市民覺得有關聲浪構成噪音滋擾，應該有更科學嘅方法去釐定，譬如量度分貝、持續嘅時間等，都係比較客觀嘅手段，唔明點解特別針對使用揚聲器叫賣。

至於當局打算放寬指定節日，容許音樂、曲藝、唱歌等公眾娛樂活動可以延長至翌日凌晨1點，但前提係聲浪水平不可超過背景噪音10分貝。冼卓嵐話唔知道當局基於乜嘢條件而定出「10分貝」嘅聲浪範圍。況且佢喺疫情前，都收過唔少市民投訴節日娛樂活動嘅噪音問題。儘管今次放寬嘅理由，係「增添都市活力同提升國際形象」，但唱歌有冇需要去到凌晨一點呢？佢話若果場地遠離民居，咁就玩到凌晨3、4點都冇問題啦。