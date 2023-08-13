油尖打擊無牌賣酒另檢毒 17男女落網

【本報訊】執法部門於過去兩日進行代號「戰馬」聯合行動，打擊尖沙咀及油麻地區無牌賣酒及酒吧內的非法活動，共拘捕17人，檢獲約值5.9萬元酒類飲品及總值約72.5萬元懷疑毒品。昨日凌晨約2時，人員搜查尖沙咀山林道18號一間無牌樓上吧，檢獲約674克懷疑可卡因，市值約70萬元，另檢獲約值1.4萬元的酒類飲品。酒吧姓談（39歲）男負責人，涉嫌「販運危險藥物」、「無牌售賣酒類飲品」及「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」被捕；兩男兩女顧客（32至37歲）則涉嫌「販運危險藥物」及「在沒有領有酒牌的處所飲酒」被捕。

樓上吧搜出冰毒可卡因 此外，上周五凌晨約2時，執法人員在尖沙咀金巴利道40號一間樓上酒吧，以涉嫌「販運危險藥物」，拘捕姓陳（19歲）男負責人及4名男職員（26至39歲），同時檢獲13支、重約17.76克懷疑可卡因煙、約8包共重約3.86克懷疑「冰」毒、3包共重約3.58克懷疑「Happy粉」及小量懷疑「搖頭丸」，市值約2.4萬元。另人員於山林道21號一間樓上酒吧，拘捕姓黃（47歲）男負責人及3名男職員（27至34歲），檢獲3包重約0.8克懷疑可卡因、小量沾有懷疑可卡因粉末的錫紙及透明膠袋，毒品價值約一千元。

另在上周五下午，執法人員在尖沙咀柯士甸路4至4A號一間懷疑無牌樓上酒吧放蛇，拘捕姓梁（24歲）女負責人，檢獲市值900元酒類飲品。同晚約8時，人員在油麻地廣東道306號地下一懷疑無牌酒吧放蛇，拘捕37歲非華裔男負責人及30歲非華裔女職員，檢走約4.5萬元酒類飲品。