財困男燒炭逝 吸濃煙鄰居夫婦命危

另3人亦不適送院 逾30住客自行疏散 疑有財困的一名90後男子，昨晨在深水埗劏房留下遺書後燒炭輕生，詎料火屑燃着雜物引發火警。期間濃煙攻向毗鄰其他劏房及樓上單位，有高層住客赫見火警，未及疏散站在窗邊待援。消防趕至開喉灌救，未幾撲滅火勢，燒炭男子當場死亡，5男女住客懷疑吸入濃煙不適，當中一名持「行街紙」南亞漢與其本地妻子情況危殆，其餘3人情況穩定。執法人員經初步調查後，把案件列作自殺及火警跟進。

煙向上攻 窗邊揮手待援 現場為汝州街289號一幢唐樓，據悉上址4樓間有多間劏房。昨日早上8時許，其中一間劏房突然冒出黑煙，有街坊發現後相信發生火警，遂慌忙報案求助。消防接報趕至，出動一隊煙帽隊破門進入單位，發現該劏房內有一盆炭燃燒，旁邊有雜物被波及起火，遂開動一條喉射水灌救，同時升起雲梯視察火場情況。期間，多名高層單位住客在窗旁揮手待援，未幾消防把火勢救熄，有17名男住客及15名女住客自行疏散至安全地方暫避。

消防在起火劏房內，發現一名姓梁（26歲）男子，經檢查後證實他已當場死亡。執法人員在場檢獲遺書，得悉梁男疑受金錢問題困擾，經初步調查後，相信梁男在房內燒炭尋死期間，火勢波及雜物釀成火警，冒出的濃煙攻入其他劏房及樓上單位，導致兩男3女住客懷疑吸入濃煙不適，需由救護車送院治理。其中一名姓李（43歲）女子、一名持「行街紙」的29歲南亞裔男子以及一名姓陳（74歲）老婦被送往明愛醫院；一名姓李（48歲）女子被送往廣華醫院；一名姓何（62歲）男子則被送往瑪嘉烈醫院。該名南亞裔男子與其43歲妻子，經救治後情況危殆，餘下3人則情況穩定。人員其後聯絡死者家人到場協助調查。

開放臨時庇護中心應急 因應火警，深水埗民政處開放南昌社區中心作臨時庇護中心，予有需要的市民使用。另外，人員在大廈調查期間，截獲一名未能出示身份證明文件的女子，遂把她帶走調查。人員經初步調查後，把案件列作自殺及火警，並檢走炭爐作進一步調查，死者遺體其後由仵工舁送殮房。