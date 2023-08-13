「放蛇」嚴打黑的　5司機落網

此外，執法部門共發出28張定額罰款通知書，主要涉及沒有將的士計程錶設定於紀錄位置、在限制區上落客及違例停泊等。人員同時發現兩輛的士不適宜在道路上行駛，已將其拖往汽車扣留中心作進一步檢驗。

涉濫收車資拒載

另一方面，執法部門於上周五起，一連多日在尖沙咀區進行代號「先刺」的行動，同樣打擊的士司機的各項違規行為。期間派員喬裝乘客，由廣東道前往一些熱門的旅遊景點，發現兩名的士司機懷疑濫收車資，索取高於合理車資的費用，人員其後表露身份，分別以涉嫌「濫收車資」及「沒有展示的士計程錶指示器」，拘捕該兩名分別32歲及55歲男司機，他們其後獲准保釋候查，並須於9月上旬向執法部門報到。除此之外，人員向8名違法的士司機發出10張交通傳票通知書。