啟德交通被斥欠規劃 議員促改善增接駁巴

【本報訊】啟德交通配套備受關注。有政黨昨舉辦論壇，議員直指多元運輸系統難以滿足啟德的規劃，亦未能回應市民交通出行的需要。區內市民多次反映要求有捷運系統，隨着啟德體育館、區域性醫院、簡約公屋等即將投入使用，該黨敦促政府配合集體運輸系統，增加前往東區、中環等地的接駁巴士，亦希望將九龍東延線計劃進一步延長到油塘，解決慈雲山交通問題，期望政府在新一份施政報告中能帶來好消息。又提到政府投放巨額資源發展郵輪碼頭，可惜其對外對內接駁，予人感覺政府只會見一步行一步「頭痛醫頭，腳痛醫腳」，沒有完整交通安排，不只影響香港旅遊形象，也浪費大片郵輪碼頭空間及設施。

籲集體運輸系統貫通 議員柯創盛表示，九龍中、東的市民關注末端接駁，加強周邊聯繫，他希望政府重啟整個啟德研究，制訂短中長期措施，令「路路暢通有得行」。他指出政府現時對觀塘碼頭沒有長遠規劃，應善用該幅用地，接通啟德末端通往觀塘。柯又認為郵輪碼頭可以產生協同效應，令啟德發展「活起來」，促請政府定時間表、路線圖。他認為未來啟德還有很多商業流動人口，觀塘亦有商貿改建，可以回應政府常提出的不夠人流的問題，希望透過集體運輸系統，貫通整個啟德。

另一議員顏汶羽則指，2007年提出單軌列車方案於2019年擱置，令啟德區成「社區孤島」，如果有集體運輸系統，啟德郵輪碼頭不會有今日的問題。他認為政府有決心解決，包括將《鐵路發展策略2014》的「東九龍線」項目，改以「高架無軌捷運系統」形式發展，亦留意到政府數個月前指，會重新考慮九龍東的集體運輸，希望未來的施政報告或不同的場合都會有新的消息，將啟德變成最黃金的地段。

運輸及物流局局長林世雄解釋，2014年有提出過興建港鐵東九龍線，惟地勢高，建重鐵不可行，當局正研究透過其他高架系統處理。論壇結束後，他續稱會研究啟德在多元組合的基礎上加大配套。當被質疑政府處理郵輪碼頭旅客排隊苦候問題反應過慢時，林表示已增加巴士班次，但的士服務仍未能滿足遊客需求，為迎接抵港的大型郵輪，當局會繼續檢視現有措施。