碼頭配套差旅客徬徨 郵輪回歸仍在研方案

等車時間過長 損害本港形象 近期因應啟德郵輪碼頭交通配套設施不足，導致遊客大排長龍等車。文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，郵輪碼頭的士數量與事前預計有較大出入，即使加開兩條接駁巴士線，當中仍有旅客要等候45分鐘，承認情況不理想，當局即時決定向的士司機派發油券，吸引司機到郵輪碼頭載客。

楊潤雄表示，當局已向的士司機派發石油氣券及隧道券，吸引他們到場接載旅客，並會加強碼頭接駁交通，包括增加免費接駁巴士，並要求碼頭營運商與郵輪公司加強溝通，預先了解乘客在港行程。若候車人數過多，船公司應通知勿讓旅客落船或安排分批落船，務求海洋光譜號本周六再來港前，準備多個預案及足夠交通工具。

僅4%地方供餐飲 當局計劃將重新檢視郵輪碼頭發展定位，現時碼頭主要用作遊客上落船的設施，當中僅約4%的樓面面積作為餐飲等用途，即使7個舖位已經全部出租，但大多只會在郵輪靠岸時才營業，他認為需要研究改善有關情況。他不希望問題發生，反映各方預案做得未夠，目前的解決方法都是短期方案，長遠會研究最符合經濟效益及實際情況的恒常方案。

他又稱，當局做了很多工作去推廣旅遊，但承認如基本工夫做得不足或運作不暢順，將影響其他方面的努力，從而影響本港形象，至於政府是相當重視，在事發後已高度介入。此外，上月訪港旅客約360萬人次，按月升31%，他認為整體旅遊業正逐步向好，當局會舉辦大型盛事，提供更多不同旅遊路線及加強宣傳，吸引更多遊客，有信心復甦會繼續，不怕其他地區競爭。

另外，啟德體育園將於2024年底落成，楊潤雄指出，全運會雖於2025年才舉行，但當局希望市民盡早使用相關設施；而全運會的籌備工作方面，當局將會待內地體育總局落實籌辦細節後，再計劃場地分配及交通配套等安排。