飛石擊中汽車 擋風玻璃即裂

【本報訊】踏入周末，不少市民都會選擇駕車外出，但都要留意道路安全。有司機昨日就在社交平台分享一段車Cam影片，指駕駛期間突然「飛來橫禍」，一塊拳頭大小的石頭經其他車輛輾過後彈飛，擊中事主車輛的擋風玻璃並隨即出現裂痕。所幸事主處變不驚，慢慢減速，才沒有進一步演化成交通事故。

從影片可見，事發於前日（11日）早上8時許，出事地點位於新清水灣道，車主當時正向西貢方向行駛。當車輛駛至順利邨對開時，一塊黑色的石頭經過兩條行車線的汽車先後輾過後，彈起直飛事主的車Cam方向，車輛的擋風玻璃在短短一秒過後就出現裂痕，事故突如其來且驚險萬分，所幸司機淡定處理才沒有發生意外。

網民：幫女鐵騎士擋咗一劫 網民看畢短片後，均紛紛留言安慰司機「破財擋災」、「望住都覺得無辜」；不過亦有網民留意到，片段開初車Cam左側見到一名女車手正駕駛電單車，認為司機其實救了該女騎士一命，「樓主幫26（即電單車女騎士）擋咗一劫」、「可能係你救番電單車」、「可能你幫架26擋咗」、「救咗個人」。