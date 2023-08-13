香港藝術館翻新後 迎第200萬位訪客

【本報訊】康樂及文化事務署轄下的香港藝術館自2019年翻新後重開以來，入場人數屢創新高，昨迎來第200萬名參觀者。為紀念這特別時刻，藝術館為第200萬名訪客預備了特別的紀念品，由文化體育及旅遊局局長楊潤雄送上，並由藝術館總館長莫家詠親自導賞，介紹展覽。

日婦獲總館長親自導賞 第200萬名訪客是來自日本東京的小柳太太，她和丈夫曾多次來香港旅行，疫情後相隔3年再度訪港，今次是首度到訪香港藝術館。他們都是藝術愛好者，對中國書法特別感興趣。

成立於1962年的香港藝術館，是香港第一所公營美術館，守護超過1.88萬項藝術珍品。藝術館在策展上以比照古今、中西、本地以至國際，演繹多元萬象的藝術世界，期望以香港視點提供新的角度欣賞傳統，開拓新的體驗和文化涵養，讓藝術連結生活。

藝術館於2015年進行大型翻新及擴建工程，並於2019年11月30日重開。擴建後的香港藝術館以現代化的建築設計，成為了香港的文化地標及熱門旅遊景點之一，更獲《The Art Newspaper》選為2021年度全球百大最受歡迎藝術館之一。

自疫情緩和恢復通關後，香港藝術館的入場人次屢創新高，疫後首個「五一黃金周」期間，於4月30日錄得8,500入場人次；7月1日香港特區成立紀念日更錄得超過1.6萬入場人次，創下重開以來單日最高入場人次紀錄。