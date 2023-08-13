澳門消息：嗜賭女扮經紀賣樓 呃3人近百萬元

【本報訊】澳門一名自稱「地產經紀」的當地女子為取得賭本，以協助購買或租住房屋名義，詐騙3人，兩名男事主共損失35.4萬澳門元，另一女事主共損失60萬港元。上周三（9日）執法部門於氹仔拘捕涉案女子，有人供認因嗜賭經濟拮据，故實施詐騙。她被控詐騙（相當巨額）罪、簽發空頭支票罪，以及偽造文件罪，案件已移送檢察院偵辦。

稱業主急需錢 開空頭支票 被捕本地女子姓譚，46歲，無業。案情指，女事主於今年5月在網上平台看到樓宇租售廣告，根據廣告聯絡疑犯。疑犯聲稱業主急需用錢，並以代繳政府印花稅藉口，要求女事主先預繳60萬港元作為買樓訂金。女事主付款後發現疑犯沒有代繳費用，而業主急需金錢周轉也是假的，於是向對方追討買樓的訂金。疑犯逐簽發兩張支票，惟女事主到銀行兌現支票時，發現相關帳戶存款不足而無法兌現。

另兩名男事主則在網上看見租樓廣告，於是聯絡疑犯租屋。去年12月，疑犯分別向兩名男事主指業主急需金錢周轉，若預繳租金可獲減租。有人冒簽帶有業主簽名的單據，令兩名男事主信以為真，提早將一年的租金交給涉案女子，因而損失15.7萬和19.7萬澳門元。