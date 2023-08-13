涉串謀612基金勾結外力 10人准保

【本報訊】香港國家安全處上周四（10日）拘捕10人，涉嫌違反《港區國安法》第29條「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪及煽動暴動，各人已陸續獲准保釋候查，下月中旬向執法部門報到。調查顯示，被捕人士涉嫌串謀「612人道支援基金」，接受不同海外組織的捐款，向一些支援逃亡海外人士或推動制裁香港的組織提供金錢資助。另部分被捕人士為612基金前職員，亦有人是為示威者提供醫療援助的組織「國難忠醫」，或其協助成立其他後援團隊的成員，組織被指曾接受612基金資助。

葉寶琳凌晨獲釋無回應 消息指，被捕人為葉寶琳、蕭惠營、許謹穎、卓佳佳、黃芷欣、蔡蕊芝、李忠仁、郭鎮峰、李梓安及趙崇佳。其中前612人道支援基金前秘書處職員葉寶琳與卓佳佳昨凌晨獲准保釋，葉未有回應在場記者問題，在友人陪同下離開。

葉女被捕後當日下午，人員押解她到位於油麻地窩打老道一大廈的天主教書局搜證。至下午約5時45分，葉鎖上手銬被押離大廈，期間她展示「OK」手勢，人員檢走電腦等證物。

在2019年反對修訂《逃犯條例》風波期間成立的「612人道支援基金」，為被捕示威者提供法律支援，而基金秘書處於2021年10月底公布解散。國安處去年5月以涉嫌「勾結外國勢力罪」拘捕5名信託人，包括藝人何韻詩、前主教陳日君、大律師吳靄儀、學者許寶強及前議員何秀蘭。