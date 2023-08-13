建造業輸入外勞計劃 達申請上限

【本報訊】政府推出建造業輸入勞工計劃，已於上月17日開始接受申請。發展局局長甯漢豪昨日表示，目前已接獲5個申請，涉及數千名輸入勞工，無預計甫推出就達到申請上限，計劃結束將交代審批情況。

配額1.2萬 涉47工種職位 為應對建造業的人力需求，以推展各項基建工程，港府推出建造業輸入勞工計劃，在保障本地工人優先就業的前提下，適度容許建造業輸入勞工，配額上限為1.2萬個，當中涉及29個技術工人工種和18個技術員及工地督導人員職位，包括鋼筋屈紮工、泥水工及電工等。

甯漢豪表示，建造業對相關計劃反應良好，待本月16日首輪申請期結束，並完成審批後會再交代最後數目；她又指，配額涉及多個工種或職位，可以照顧業界未來幾年需要，相信業界會分批申請。

另外，香港哥爾夫球會就粉嶺高球場環評報告獲批司法覆核申請，甯漢豪表示，政府作為土地持有人有權行使業主的權力，9月1日收回土地是不爭的事實，康文署屆時將會接手管理。