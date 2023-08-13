創科不前 擬向企業派錢 利誘來港發展

追落後參考外地措施 先從科學園開始 本港銳意發展創科。創新科技及工業局局長孫東透露，當局正研究以補貼吸引企業來港，有意先從科學園開始。他又指河套深港園區的規劃工作已接近尾聲，至於新田科技城創科發展規劃工作亦即將開始。對於美國將限制對中國的高科技投資，包括港澳地區，孫批評是無理的措施，或影響香港創科投資及吸引人才 。

孫東表示，去年成立重點企業辦公室後，已接觸130間創科企業，其中25間具代表性的企業已經或準備落戶香港，主要來自生命健康、人工智能等領域，不少是市值或估值過百億元，普遍計劃在數年內在港投資過億元及招聘數十至過百人。但孫東承認在吸引龍頭企業來港面對困難，需覓地供企業發展，目前會先充分利用現有資源，吸引毋須大幅土地發展的企業來港。

河套深港園區規劃接近尾聲 孫東稱關於方便內地及海外創投資金來港的預案準備出爐，當局正考慮補貼重點企業，有意先從科學園開始，再擴大範圍。他指無論是內地，還是新加坡，抑或是歐美國家，均是用真金白銀補貼重點企業，但本港長期以來並沒有這種文化，目前政府正進行相關研究。他表示科學園已有類似計劃，舉例稱一個企業來港投資數億元，會按一定百分比，直接用現金補貼支援。

孫東又指，政府提出發展300公頃新田科技城，其中河套深港園區的規劃接近完成，部分海內外龍頭企業表達興趣，與政府共建大樓及基建發展，政府亦租出部分單位供中小型創科企業發展，至於新田科技城規劃將展開，希望收地工作順利，不影響創科發展進程，目標為香港經濟提供新增長點，及大量就業機會。

斥美無理限制投資礙招人才 對於美國限制企業投資中國敏感科技領域，包括半導體及人工智能系統，受限對象包括港澳地區。孫東表示美國禁令可能會短期影響香港在相關領域的海外投資，及對特區吸引人才、資金及企業帶來困難，但強調本港的創科發展有多元資金來源，相信只要香港鞏固自身國際化，利用背靠國家優勢，香港創科發展的長遠願景不受影響。個別國家的措施不會影響東升西降、世界大的發展格局，亦不會影響新一代科技跟產業革命發展的浪潮，形容是「青山遮不住、畢竟東流去」。