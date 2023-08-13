恒大稻苗基金簽備忘錄 推動青年圓餐飲創業夢

【本報訊】香港恒生大學昨日與稻苗基金會簽訂合作備忘錄，透過「餐飲業青年創業家計劃」支援青年在餐飲服務行業開拓新機遇，為有創業意願和具創意的年輕人，提供專業培訓和相關資源，助他們實現創業夢。議員梁毓偉指出，經營餐飲業面對挑戰，期望政府正視傳統行業，包括餐飲業未來的發展，共同努力令青年有更多向上流動的機會。

計劃下，恒大將向有創業意願和創意的年輕人，分享專業知識並提供相關資源；稻苗飲食專業學會則會因應計劃優勝者的創業模式，安排相關的業界專家提供專業意見和指導。計劃同時特設遴選機制，以確保所有創業者的申請都獲得公平、公正處理。

安排專家授知識經驗 恒大創新及創業中心主任暨商學院副院長萬頴恩指，在創業路上人脈非常重要，而是次計劃安排了餐飲業界專家，相信他們的專業知識和經驗，將為有志創業的青年，在探索新機遇時，提供寶貴的機會和指導。稻香集團稱，現時在香港創業需面對種種挑戰及困難，營運方針、品牌定位等深層次問題，都是年輕人和初嘗試創業者需面對長遠問題，計劃可為優勝者提供創業支援，協助年輕人實現餐飲界創業夢。