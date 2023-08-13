13歲童被摑 視網膜脫落 巴籍男教師涉傷人被扣查

【本報訊】就13歲巴裔港男童被宗教老師掌摑致視網膜脫落事件，執法部門在觀塘區拘捕一名35歲的巴基斯坦籍男教師，就涉嫌傷人事件扣留調查。兒童事務委員會已就事件聯絡當局，計劃月底舉行工作坊，由社署職員向少數族裔推廣保護兒童意識。

讀錯《可蘭經》遭掌摑 據了解，涉事男童是伊斯蘭脫維善紀念中學中一學生，本月5日早上約9時，在鰂魚涌益發大廈一個住宅單位的穆斯林兒童宗教學校內，學習《可蘭經》期間讀錯了經文，男教師懷疑掌摑男童背部和臉部，令男童的眼鏡刮傷左眼，導致視網膜脫落，翌日在家人陪同下求醫在東區醫院接受治療，進行眼科手術後正留醫。

執法部門指，於上周四接獲一名13歲非華裔男童家人報案，指該名男童於本月5日，在北角英皇道一機構內被一名非華裔男子以手襲擊。該名男童眼部受傷，上周二由家人陪同下前往東區尤德夫人那打素醫院治理。人員經調查後，於上周五在觀塘區拘捕一名35歲非華裔男子，涉嫌「傷人」。被捕男子需扣留調查。

兒童事務委員會巴基斯坦裔委員利哲宏表示，將邀請宗教老師及少數族裔團體領導人參加稍後舉辦的工作坊，講解香港將訂立的強制舉報虐兒機制，及其他保護兒童措施。他指部分老師因事件被標籤，感到大壓力，希望外界理解今次事件只是個別事件。