單親家庭精神健康支援不足

【本報訊】有團體關注單親家庭「後疫情」生活及情緒，舉辦「健康紅人單親同行」工作計劃，冀喚起社會各界關注單親家庭的情緒及社交問題。計劃包括子女社交情緒講座及摺紙工作坊等，促進更多單親家庭擁有和諧的家庭關係；團體又建議增加社區託兒服務名額，讓有需要單親家庭為優先等。

半島青年商會指出，根據2021年香港中期人口普查，本港單親人士數目達72,279人，當中共有94,508名未滿18歲的子女，即每名單親人士至少有一名子女，政府近日表示單親家庭是本屆政府精準扶貧的特定群體。惟有意見指出，香港欠缺針對單親家庭的支援配套，尤其是精神健康的支援。單親家長需要長期獨自面對經濟、工作及長期照顧子女等重擔，所承受壓力比一般家庭更大，出現精神健康問題的機會亦相應增加。

增社區託兒服務名額 團體又建議，港府應增加社區託兒服務名額，讓有需要單親家庭為優先，並加強精神健康服務及改善精神健康服務分流制度，以縮短輪候時間和避免求診者因其背景增加惡化機會。

此外，學校及政府應加強宣傳現代家庭概念，減少對單親家庭的歧視。增加駐校社工及擴展有關精神健康的培訓至所有教師，及早察覺學生有否出現精神健康問題。學校及社福機構多舉辦精神健康講座及派發宣傳小冊子，以助家長及早察覺自身及子女有否出現精神健康問題；多舉辦子女溝通講座或課程，讓家長改善與子女溝通的質量。