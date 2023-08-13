深水埗辦電競同樂運動會 盼消除負面印象

【本報訊】杭州亞運會將電競納入正式運動比賽，深水埗區親子電競同樂運動會啟動禮昨日於九龍裁判法庭舊址內舉行，現場設有多個展廳供市民參觀、互動，不少家長陪同孩子一起參加。深水埗民政事務專員黃昕然、議員梁文廣、香港足球總會會長貝鈞奇及區議員何坤州等人均有出席。

建議港府提供稅務優惠 儀式過後，議員梁文廣向傳媒表示，電競項目可以訓練孩子的專注力、安排時間的能力，今次的活動能促進家長與孩子溝通，釋除家長對「打機」的負面印象。

他表示香港電競行業與其他亞洲地區相比發展較慢，未必可以做到產業化。他建議政府參考產業化國外，為電競商業公司提供稅務優惠等協助，多舉辦活動，消除大眾對電競「不務正業」的誤解。

香港足球總會會長貝鈞奇亦肯定電競可以訓練思維，表示電競運動是具有挑戰性的項目，選手的動作、思考、反應能力要有出色的表現才能取得好成績，例如電競賽車項目就很刺激，需要選手反應敏捷。他還稱讚香港隊在成都大運會取得歷史性好成績的出色表現，其中劍擊運動員張家朗捧得冠軍令人驚喜。