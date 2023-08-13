內地醫護填補人手空缺非長策 倡增醫療券 錢跟病人走

【本報訊】為紓緩香港醫護人員不足，近期有不少討論，涉及招攬內地醫護人員來港工作，以及香港長者到大灣區接受長期護理服務等。但有學者認為，政府的醫療公帑應該跟病人走，例如提高已經定居內地又沒有打算回港就醫人士的醫療券金額，以幫補他們在內地的醫療費用。他又指，不應該將自己的問題轉嫁給其他灣區城市，靠內地醫護人員來補充本港醫護人員不足並不可作為長遠政策。

理工大學管理及市場學系教授阮博文指出，現時有不少退休港人居於大灣區，他們可以回港到公立醫院就診取藥後返回內地，又或者可以到香港大學深圳醫院就診，以長者醫療券支付費用，近日有建議擴大做法至其他的三甲醫院，他指行政上會較複雜，現在仍然未做到。

於內地打造低成本護理院 阮認為，更妥當的做法是容許港人用醫療券購買當地的居民醫保，保費並不貴，只是數百元一年，所有年齡層都劃一收費。如果醫療券只可以用來看醫生，每年只有2,000港元，如果需要住院，一定不足夠，他認為政府的醫療公帑應該跟病人走，如港人已經定居內地，又沒有打算回港就醫，政府可以對簽署不回港到公立醫院就醫的人士提高他們的醫療券金額，以幫補他們在內地的醫療費用。

他又指，香港大部分的長期護理院的質素都不理想，主要是空間不足、人手長期不足，而內地土地沒有香港緊張，可以較低成本打造一些較舒適護理院。內地人工資相對香港亦較低，香港人手短缺、工資又高、服務無法改善，社署應該委託非牟利機構在大灣區開辦多些高質素的院舍，讓願意的香港長者到當地居住。

至於利用灣區醫護人員紓緩本港公院人手不足問題，他指出，兩地的醫護人員比例算是不相伯仲，以短期來說，像疫情危急情況或小數目問題不大，甚至是好事。

他認為香港不應將自己問題轉嫁給其他灣區城市，以大灣區醫護人員來補充香港醫療人員不足並不可作長遠政策，加上兩地醫護業的訓練和規管都很不同，一旦出現醫療意外，會涉及很多複雜問題。