大灣區城市養老 各界關注質素配套

政策不穩難計回報 港業界卻步 本港老齡化問題愈趨嚴重，港府近年積極推動大灣區養老，包括計劃容許香港營辦者申請將內地安老院舍納入資助。勞工及福利局副局長何啟明表示，本港長者人口比例已佔近27%，當局計劃就「醫食住行」4方面與內地商討，協助有意在大灣區城市養老的本地長者，為他們做好福利支援。房屋局局長何永賢則稱，長者生活質素備受社會關注，當局在設計屋邨時會同步考慮環境配套等問題。

黃金時代展覽會暨高峰會昨續於灣仔會展舉行，場內130個展覽攤位展示不同樂齡科技產品。何啟明在出席「跨境安老創新」主題活動時指出，2020年本港60歲以上長者人口比例達26.9%，對比鄰近內地城市，如深圳僅得5%，本港長者比例愈趨上升，預計2030年可升達33.6%。關注到本港長者於內地養老的情況，特別在「醫食住行」4方面，他期望與內地當局就養老協作議題交換意見。

提供資助 深化兩地合作 至於有香港經營者表示，在內地設立安老服務設施有困難，例如覺得當地政策不穩定，無法預計回報而拒絕投資；部分人則因安老服務屬社會福利，擔心營運回本期較長而卻步。何啟明表示會積極和內地商討，引入不同方案，深化中港兩地在安老方面的合作。

長者輪公屋 建議揀新界 而房屋局局長何永賢出席「跨代共融社區」主題活動時稱，本港有近18萬個所有住戶均達60歲或以上的長者戶，故當局在設計屋邨時，除鄰近交通外，須同步考慮康體設施等配套問題，包括設立無障礙設施，在屋邨範圍加裝扶手等。

她留意到有六成長者公屋申請者均選擇市區單位，認為「老人家唔使趕返市區返工」，建議輪候人士可選擇擴展市區或新界等地區，加快輪候時間。至於本港仍有近13萬人居於劏房等不適切居所，她表示，未來10年本港可興建約36萬個公屋單位，以及約2.1萬個過渡性房屋單位和3萬個簡約公屋單位，預計可增加近41萬個公屋單位，紓緩住屋問題。