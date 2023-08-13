醫健：伶牙俐齒：牙齒矯正與正顎手術聯合治療

翻開史冊，人類醫學史上首次正顎手術，早於1848年由一位美國口腔外科醫生Dr Simon Hullihen成功進行，開創了這門學科的先河。

為甚麼需要進行正顎手術？為甚麼需要配合牙齒矯正？

接受正顎手術的患者各有其原因，例如成長性（developmental）的顎骨長度偏差（discrepancy）如下顎過長（俗稱「地包天」）、病理性的（pathological）如下顎後縮（recession/resorption） 、創傷性（traumatic）如交通意外、遺傳性質的（hereditary）包括兔唇裂顎（cleft lip and palate）、以至於美容/整容上（cosmetic/plastic） 的追求等等。

諸凡眾生面相，各人的牙齒順其牙齒周遭的生長環境而育成，例如顎骨長短寬窄、面肌的鬆緊、舌頭的位置，以及呼吸習慣都可能影響牙齒的終極排列，直至牙齒找到其「平衡狀態」（equilibrium）。所以，上文提到的各類顎骨問題，必然發現其相對應的牙齒以及牙床骨的補償性（dento-alveolar compensation）或錯亂排列等的特徵，哪怕多凌亂或錯序，這恰恰是各類顎骨問題下，牙齒終於找到各自的新平衡點！

「手術先行」讓患者多一個選擇 故此，將顎骨以手術性改變長短位置，牙齒咬合便失去了往日的平衡，這樣不平衡的咬合極有可能動搖顎骨手術效果，最終失敗收場。所以，傳統概念下的「牙齒矯正與正顎手術聯合治療」一般分為3階段，包括術前牙齒矯正，繼而施行手術，術後再微調矯正效果，讓新組合的顎骨得以穩定而健康地復原。一般歷時2至3年不等，視乎各種病例的複雜性。

為了縮短整體治療時間，提升患者的生活質素，並節省病人於醫院的輪候日子，「手術先行」（surgery-first approach）概念日漸受到重視，其意思就是「跳過第一步」即免去術前牙齒矯正這一階段，而先進行正顎手術，術後才開始牙齒矯正（聽來有點抽象並需要點想像力去理解，而從來，突破就是這樣走來的）。許多專家近年共同研究並改良各種「手術先行」的分析方法、技術和方案，針對並克服以上提出過的各種難處，目前已成功完成了一系列的臨床病例，並於國際性的牙齒矯正論壇和口腔外科學術會議發表。雖然並非所有病例都適合「手術先行」，但這至少讓許多患者多一種選擇和希望！

牙齒矯正科專科醫生邱家寶